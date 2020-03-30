В знак неравнодушия к будущему планеты: Сбербанк присоединился к акции «Час Земли»

В знак неравнодушия к будущему планеты сотрудники Сбербанка и компаний Экосистемы приняли участие в ежегодной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF).
В знак присоединения к акции «Час Земли» 28 марта в 20:30 в Сбербанке при помощи системы телеметрического и дистанционного управления (СТДУ) были отключены на 1 час световые знаки и вывески более чем в 3000 офисах и отделениях.
Акция «Час Земли» призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Сегодня это отличная возможность для всех нас задуматься о своих действиях и личной ответственности. Сбербанк призывает своих сотрудников, клиентов и партнеров принимать участие в этой международной экологической акции и, в знак неравнодушия, вместе с семьей, на один час гасить свет у себя домах.
– Тематика устойчивого развития и входящие в нее аспекты ESG (environment, social, government) занимают важное место в повестке Сбербанка. Эта политика является одной из центральных для руководства и охватывает все направления функционирования банка – от работы с внешними клиентами до ответственной модели поведения каждого сотрудника, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В Сбербанке реализуется принцип «Зеленого офиса», где особенное внимание уделяется цифровизации операционной среды, что позволяет снижать количество используемой бумаги. В офисах Сбербанка также установлены урны для раздельного сбора отходов по основным видам (бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки) с последующей передачей на повторную переработку. К 2025 году Сбербанк поставил себе цель увеличить долю раздельного сбора отходов до 40%.
– В своей деятельности банк руководствуется принципами ответственного ресурсопотребления и целями устойчивого развития ООН, в том числе и в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. В рамках этого подхода Сбербанк стремится снижать количество потребляемой энергии. Результатами работы в этой области стало снижение общего энергопотребления более чем на 20% за пять лет (на 11% в 2019 году), – комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Сбербанк уделяет большое внимание финансированию «зеленых» проектов, среди них – альтернативная энергетика, типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов и другие. Сбербанк выступает в роли кредитора и консультанта проекта «Чистый воздух» (в рамках национально проекта «Экология»), участвует в рабочей группе по изменению климата и устойчивому развитию при администрации президента РФ, а также в рабочей группе по ответственному финансированию при Банке России.
Главной темой акции «Час Земли» этого года станет экологический активизм. В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера экоактивизма подходит ему больше всего, а также как стать частью экологического движения и внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты. Весомой частью культуры Сбербанка уже несколько лет является волонтерское движение, в котором участвует более 10 тысяч сотрудников. Ежегодно 5% всех волонтерских активностей Банка реализуется в сфере заботы об окружающей среде и животных.
О других активностях банка в сфере экологии можно прочитать в годовом отчете за 2019 год, в состав которого включен отчет об устойчивом развитии (ESG-отчет). Документ доступен для просмотра или скачивания на официальном сайте Сбербанка.
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