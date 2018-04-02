Сергей Тен о цифровой экономике: «Мы должны системно прийти к тому, к чему идет весь мир»

Депутат ГД РФ, президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Сергей Тен принимает участие в работе «ИТС регионам», которая начала свою работу в Рязани. На форуме будет представлена концепция «высокоэффективной модели» интеллектуальной транспортной системы и ее адаптация к субъектам РФ.

Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, уже подписаны два соглашения между «Цифровой эрой транспорта» и ассоциацией РАДОР и Орловским государственным университетом имени Тургенева. Впервые в рамках конференции пройдет IT-хакатон для студентов профильных вузов. Цель – сгенерировать идеи для новых бизнес-моделей по созданию безопасной, комфортной и удобной инфраструктуры для всех участников дорожного движения. Предусмотрен обучающий семинар для представителей регионов «Методика создания эффективных региональных ИТС» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По мнению Сергея Тена, результат от внедрения цифровых технологий на транспорте дает мультипликативный эффект. Возможности внедрения ИТС практически безграничны, но при этом, сегодня каждый регион находится на разных этапах этого пути. Именно поэтому одним из основных направлений в деятельности ассоциации является работа с регионами, направленная на повышение безопасности дорожного движения и повышения качества транспортных услуг. Как отметил депутат, сейчас при отсутствии целевой программы в сфере цифровых технологий на транспорте приходится опираться на приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», Стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, программу «Цифровая экономика».

– Мы очень хорошо понимаем, что развитие цифровой экономики на транспорте требует достаточно серьезной доработки действующей законодательной и нормативной базы. Для этого требуется совместная работа по совершенствованию федеральной законодательной базы, – заявил Сергей Тен. – Мы должны системно прийти к тому, к чему идет весь мир – это формирование основных требований, которые касаются непосредственно функционала, состава инфраструктуры и правил взаимодействия, то есть стандартов.

Парламентарий отметил, что главное здесь не зарегулировать отрасль, а обеспечить быстрое ее развитие. Большая работа сегодня в ассоциации проводится по формированию «высокоэффективной модели» интеллектуальных транспортных систем, которая сегодня будет представлена. Сергей Тен подчеркнул, что время отдельных локализованных решений (камера с программным обеспечением «сама в себе») прошло.

– Наше желание – сделать так, чтобы субъекты осознали, что им дает цифровизация транспорта. Мы пытаемся объяснить, что для городов – это снижение затрат, повышение эффективности транспортной инфраструктуры, которая влияет на все секторы экономики муниципальных образований и субъекта в целом, – пояснил депутат. – Мы видим востребованность ассоциации как площадки, которая аккумулирует знания, опыт и ресурсы широкого спектра организаций. Они обладают экспертными знаниями в вопросах ИТС.

Среди подобных организаций Сергей Тен назвал представителей исполнительных, законодательных органов власти, научные, образовательные и исследовательские площадки, разработчиков, производителей, интеграторов решений для ИТС.

– К сожалению, по составу участников сегодня не все регионы, даже в рамках проекта агломераций, принимают участие в работе. При этом, к примеру, Сибирь и Дальний Восток, в лучшем случае, отмечены представителями своих Упрдоров. Страна большая и возможно, подобные конференции надо проводить в том числе, опираясь на федеральные округа. Разные условия, подходы, расстояния, уровень развития транспортной и дорожной инфраструктуры, плотности и численности населения, – отметил Сергей Тен.