Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы

Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы – Beremnarabotu.ru.

Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях кризисной ситуации, а соискателям – быстро найти новую работу, сообщает пресс-служба банка.

Beremnarabotu.ru поможет позаботиться о временном трудоустройстве сотрудников компаниям, которые вынуждены приостановить свою деятельность в связи с принятыми мерами по самоизоляции граждан и ограничению деятельности предприятий. Компании могут создать собственный профиль на маркетплейсе и указать данные о количестве сотрудников и их специализации.

Проект Beremnarabotu.ru запущен в рамках экосистемы Сбербанка. Оператором маркетплейса вакансий выступает Работа.ру – объединенная команда Сбербанка и Работа.ру запустила пилотную версию проекта в рекордно короткие сроки, за 2 дня. Уже сейчас на портале доступно более 1500 открытых вакансий в 45 городах России. В ближайшие дни появятся новые функции: поиск вакансий для частных лиц, размещение открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также бизнес-профили для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности.

– Мы запустили Beremnarabotu.ru в экстремальных условиях и в рекордно короткие сроки. Это стало возможным благодаря эффективной работе компаний в экосистеме Сбербанка. Синергия, коммуникация в режиме реального времени в рамках единой экосистемы из более 40 компаний позволяет нам быстро определять критические точки, находить новые ресурсы и запускать проекты, которые помогут людям и бизнесу по всей стране. Мы приглашаем все компании использовать данный сервис для размещения своих вакансий в этот непростой период, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

– Подобные меры поддержки адресованы наиболее уязвимым слоям населения, которые остались без стабильного финансового потока. Уверен, что наша инициатива совместно с компаниями экосистемы Сбербанка поможет быстро найти временную работу и заработок тем, кому это необходимо. Мы отмечаем возросший спрос на специалистов в сферах продуктового ритейла и e-commerce, служб доставки, транспорта и логистики. Понимая важность проекта, мы реализовали и выпустили его в сжатые сроки, – отметил генеральный директор сервиса Работа.ру Вадим Шаповалов.

Первые участники маркетплейса Beremnarabotu.ru – федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. Сейчас компания активно расширяет команду сборщиков и курьеров в 44 городах России, в планах СберМаркета – в апреле увеличить количество сборщиков и курьеров в 4 раза, до 10 тысяч человек и Сберлогистика – компания экосистемы Сбербанка, логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России.

– СберМаркет сегодня – важнейший социальный сервис для всей страны. Наши сборщики и курьеры помогают обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда всем россиянам необходимо соблюдать режим самоизоляции. Мы понимаем, что в текущей ситуации многие работодатели находятся в неопределенном положении – отдельные предприятия вынуждены приостановить работу. СберМаркет готов предложить временное сотрудничество их сотрудникам для поддержания собственного и семейного дохода в это непростое время, – сказал генеральный директор СберМаркет Асан Курмангужин.

– Социальная значимость сервисов доставки сейчас многократно возросла вместе с нагрузкой на предприятия онлайн-торговли. Кроме того, находясь в самоизоляции и работая удаленно, люди активно пользуются сервисом доставки в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Чтобы помочь бизнесу и людям справиться с непростой сегодняшней ситуацией и выдержать при этом гарантии сроков и качества доставки, мы расширяем штат курьеров, соблюдая при этом все необходимые санитарно-эпидемиологические требования по защите клиентов и сотрудников, – говорит генеральный директор СберЛогистики Сергей Малышев.

Компании, которые в текущих условиях ведут активный найм сотрудников, получат возможность размещать открытые вакансии. Beremnarabotu.ru особенно актуален для предприятий из сферы розничной торговли продуктами питаниями и товарами повседневного спроса, логистики, доставки, курьерских служб.

По инф. Телеинформа

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