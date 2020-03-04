Сбербанк: среди «зимних» товаров популярны ватрушки, ледорубы и ледянки с мультяшками

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и маркетплейс «Беру» проанализировали, как покупали традиционные «зимние» товары в этом сезоне. Аналитики сравнили период с декабря 2019 по февраль 2020 года, а также аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба банка, аналитики «Платформа ОФД» провели анализ потребительского спроса на товары, которые традиционно популярны в зимний период. Так, средний чек на снежколепы и снежкоделы составил 150 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года он снизился на 20%. Количество самих покупок также стало на 21% меньше – очевидно, сказалась малоснежная зима. Этот факт нашел отражение во всем «зимнем ассортименте».

Чуть менее драматическое падение продаж – на 19% относительно того же периода в 2018–2019 годах – пережили фигурные коньки. Средний чек на этот товар достиг 5060 рублей. Относительно прошлого года он повысился на 9%.

Тюбинги и ватрушки для катания этой зимой в среднем приобретали за 1300 рублей, что на 10% дешевле, чем годом раньше. Снизилось на 17% и количество покупок.

Также средний чек показал и 11% падение стоимости елочных игрушек (195 рублей). По сравнению с прошлым годом покупок стало на 6% меньше.

На 22% снизилось количество покупок уборочных лопат. В среднем в этом году данный товар обходился россиянину в 289 рублей. Это на 10% дороже, чем в прошлом году.

Телескопические щетки для автомобиля подорожали лишь на 3%, средний чек за исследуемый период составил 212 рублей. Количество покупок стало на 13% меньше.

Эксперты маркетплейса «Беру» изучили, как в этом сезоне менялся спрос на зимние товары, покупаемые в интернет-магазинах.

В частности, в начале декабря 2019 года резко вырос спрос на новогодние товары. За две недели первого зимнего месяца интерес к елкам вырос более чем в семь раз, а на елочные украшения – более чем в 15 раз.

Во второй половине декабря россияне больше всего заказывали на Беру искусственные елки, елочные украшения, коньки и зимний транспорт – санки и тюбинги.

За первую неделю января 2020 года по сравнению с концом декабря практически втрое вырос спрос пользователей на ледянки и тюбинги. Лопаты и движки для снега на Беру больше всего заказывали в начале декабря и середине января.

В середине февраля пик заказов потребителей пришелся на ледобуры для зимней рыбалки, лопаты и автомобильные антифризы. Так, по сравнению с началом зимы за февраль спрос на антифризы вырос почти в три раза.

Самыми популярными типами зимних товаров среди пользователей маркетплейса «Беру» стали елки высотой полтора метра, наконечники в виде красно-золотой звезды, разноцветные шарики, детские ледянки с изображением героев мультфильмов «Холодное сердце» и «Тачки» и синие санки-ватрушки. Больше всего денег за сезон пользователи маркетплейса потратили на елки, санки и тюбинги.

По инф. Телеинформа

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