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Сбербанк: снизился спрос на операции с наличными и валютой
По инф. Телеинформа   
02 Апреля 2020 г.
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Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня.

Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% – в банкоматах, сообщает пресс-служба банка.

Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

– Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности – никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций – быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По инф. Телеинформа

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