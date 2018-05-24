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Сбербанк решает вопросы ЖКХ
По инф. Телеинформа   
24 Мая 2018 г.
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sberbank

На выставке «Эффергоэффективность ЖКХ» 23 мая в Иркутске Сбербанк представил управляющим, ресурсоснабжающим компаниям пакетные предложения по организации взаимодействия с населением в части информирования о начислениях, а также удобному проведению платежей по выставленным счетам. Как отметила менеджер по работе с ключевыми клиентами отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Анна Соколова, внедрение инструментов банка позволяет увеличивать сборы по платежам до полутора-двух раз.

Взаимодействие с банком начинается с заключения договора на обслуживание и обмен информацией. Уже это позволяет Сбербанку настроить для пользователей услуг систему быстрых платежей, когда плательщику не нужно вводить реквизиты по компании, в пользу которой он совершает платеж, а достаточно найти поставщика в платежной системе и ввести свой лицевой счет. Это значительно упрощает процесс оплаты и экономит время потребителя, влияет на рост объемов собираемости средств за коммунальные услуги.

Также хорошо зарекомендовала себя технология использования на квитанциях двумерного штрих-кодирования. Это позволяет избежать ошибок, сэкономить время при проведении платежа. Процедура оплаты максимально проста: достаточно поднести штрих-код к сканеру устройства. При этом код считывается при оплате в кассах банка, банкоматах, терминалах и через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Большинство поставщиков коммунальных услуг также при заключении договора на обслуживание со Сбербанком реализуют для потребителей и услугу «Автоплатеж», которая позволяет плательщикам не только получать информацию о задолженности, но и своевременно оплачивать счета, избегая начисления пени.

Наряду с уже известными платежными продуктами были презентованы и новые инструменты. В частности, это смарт-платеж – сервис, основанный на анализе больших объемов банковских данных. Система позволяет выявлять пользователей, которые часто оплачивают счета той или иной управляющей компании, поставщика услуг через Сбербанк, в автоматическом режиме отслеживать очередной платеж и информировать посредством СМС-сообщений с номера 900. При этом, получая информацию о новых выставленных счетах, потребитель услуг имеет возможность сразу же провести оплату. Для этого достаточно направить ответным сообщением указанный в СМС код.

«Сбербанк активно внедряет digital-технологии, которые обеспечивают скорость, точность и позволяют совершенствовать платежный сервис. Для управляющей компаний важно, чтобы платежи за коммунальные услуги были регулярными, для плательщика – чтобы расчеты были верными, органы власти следят за прозрачностью процесса начисления, сбора средств. И Сбербанк готов обеспечить в этой части удобные услуги и для поставщиков, и для плательщиков. Наши развивающиеся технологии позволяют это делать», – прокомментировала Анна Соколова.

Представитель банка проинформировала и о работе Сбербанка в рамках внедрения программного комплекса БРИС ЖКХ, сервиса по формированию начислений за ЖКУ, сбору и обработке платежей, который работает по облачной технологии и интегрирован с ГИС ЖКХ. Презентовала новую услугу страхования имущества, которая уже получила широкое распространение в европейской части страны. Программа вместе с платежом за коммунальные услуги позволяет владельцу жилой недвижимости делать отчисления и в пользу страховой компании. Кроме того, спикер рассказала о положительной практике нового формата сотрудничества с партнерами, работающими на рынке ЖКУ, в части закрытия их касс и передачи функционала по организации сбора платежей с населения банку. Это позволяет экономить ресурсы поставщиков услуг на содержание своих офисов, а в результате выигрывает конечный потребитель.

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