Сбербанк разработал программу помощи заёмщикам, пострадавшим от коронавируса

Сбербанк разработал специальную программу по поддержке заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба банка, программа поддержки коснется восьми отраслей, из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства. Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков.
Сбербанк продолжает работать над дополнительными мерами поддержки своих клиентов, в том числе и в рамках решений президента Российской Федерации, озвученных им сегодня.
– Банк понимает сложившуюся непростую ситуацию и готов поддержать тех клиентов, у которых сложности в бизнесе возникли по причине пандемии коронавирусной инфекции. Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, — на срок до окончания действия кредитного договора. В ближайшее время мы разработаем дополнительные меры поддержки клиентов во исполнение сегодняшних решений Президента Российской Федерации и в тесном взаимодействии с Правительством и ЦБ России, – говорит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Банк будет оценивать реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов указанных отраслей, обращений арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отменой бронирований по объектам, в рамках финансирования которых банк готов пойти на реструктуризацию. Каждый случай реструктуризации будет рассматриваться индивидуально исходя из влияния текущей ситуации на заемщика, например, приостановление или ограничение деятельности заемщиков или его ключевых контрагентов. Программа предусматривает перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
По инф. Телеинформа
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии Льва Лещенко
Состояние певца Льва Лещенко улучшилось. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
-
Коммунальщики, к дезинфекции подъездов готовы?
Управляющим компаниям рекомендовано чаще убирать и дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пресс-службе Минстроя рассказали ТАСС.
-
Собчак и Канделаки поругались из-за брендовых масок «от коронавируса»
Давний конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки недавно принял новый оборот. Собчак публично обвинила телеведущую в меркантильности, а причиной для этого стала продажа медицинских масок по явно завышенным ценам.
-
В Бразилии пенсионеров хотят эвакуировать на военных крейсерах. В трущобах не укрыться...
В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса. (Что тут можно сказать? Идея, конечно, оригинальная, но вполне себе здравая, учитывая, что пенсионеры не могут находиться в безопасности в трущобах. - прим. МГ.)
-
Это новые дома должны доказывать, что их можно вписать в архитектуру города, а не наоборот
Власти практически всех регионов России, похоже, окончательно утвердились: запятую надо ставить после слова «нельзя». Главным становится – поддержать девелопмент в его стремлении как можно выгоднее использовать золотые метры в исторических центрах городов.
-
Пока обычные граждане скупают гречку, богатые россияне создают частные клиники для себя, любимых
"Пока Россия остается относительно незатронутой коронавирусом. Однако богатые россияне проявляют предусмотрительность и создают в своих имениях частные клиники. Для российской системы здравоохранения такое поведение может иметь серьезные последствия", - пишет немецкий журнал Stern.
-
Хорошая новость: в Италии 101-летний мужчина смог излечиться от коронавируса
В Италии 101-летний мужчина излечился от COVID-19. Об этом сообщает телеканал "Скай-ти-джи-24".
-
«Я человек, который никогда не останавливается»: женский взгляд Оксаны Пушкиной
Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.
-
Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
-
Врачам в Подмосковье будут доплачивать за борьбу с коронавирусом
Врачам и медицинскому персоналу в Московской области будут ежемесячно начислять стимулирующие выплаты за лечение заразившихся коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья.
-
27 марта — Всемирный день театра. Отметим в онлайне?
Все мировое театральное сообщество 27 марта Всемирный день театра. Он был установлен в Вене в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
-
Археологи установили прямую связь Сфинкса с космосом
В Египте археологи решили доказать, что знаменитый Большой сфинкс в Гизе был построен не случайным образом, а в строгой ориентации с траекторией движения Солнца. Команда во главе с доктором Захи Хавассом сделала снимки в дни весеннего равноденствия, доказывающие, по ее мнению, эту теорию.
-
В Москве активизировались «коронавирусные» мошенники
В столичном департаменте соцзащиты населения рассказали о мошенниках, активизировавшихся в период паники из-за распространения коронавируса.
-
На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
Россиянин, госпитализированный 22 марта на Кубе с коронавирусом, скончался в Институте тропической медицины Педро Кюри. Об этом сообщил директор департамента эпидемиологии Министерстве здравоохранения Кубы Франциско Дуран в ходе состоявшейся в Гаване пресс-конференции.
-
ЧП в Магнитогорске: из-за взрыва газа погибли женщина и ребенок
В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
-
Какая у вас аппетитная туалетная бумага! И это про тортики
Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)
-
Мать «детей подземелья» из Забайкалья лишили родительских прав
В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...
-
Страны G20 выступят единым фронтом в борьбе против пандемии
По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.
-
Не стало знаменитого клоуна Константина Васильева
Советский, российский клоун, актер и акробат, народный артист России Константин Васильев скончался на 88-м году жизни.
-
В Москву пожаловали гоголи, лысухи и озерные чайки
Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)