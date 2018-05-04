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Сбербанк получил престижную премию за проект для бизнеса
По инф. Телеинформа   
04 Мая 2018 г.
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sberbank
Программа для предпринимателей «Бизнес класс», разработанная Сбербанком совместно с компанией Google, награждена премией Effie Awards. Проект победил в одной из самых конкурентных номинаций премии – «Услуги и товары для бизнеса».

Участниками программы «Бизнес класс» являются 215 тысяч человек в 35 регионах страны. Прошли обучение более 42 тысяч человек, при этом 70% участников планируют в ближайшем будущем открыть собственный бизнес.

– Если в 1990-е годы предпринимателем мог стать практически любой энтузиаст, поскольку Россия переживала стремительный экономический рост, то сегодня бизнес требует хорошей подготовки, – считает старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. – Сегодня на рынке формируется класс профессиональных предпринимателей, и Сбербанк активно участвует в этом процессе. В том числе как инициатор развивающих программ.

Effie Awards – крупнейшая международная премия в области маркетинга, рекламы и брендинга, которой в этом году исполнилось 50 лет. Конкурс проводится в 44 странах.

Напомним, проект «Бизнес класс» в том числе поддержали в республике Бурятия и Иркутской области. Житель этих регионов, которые стремятся масштабировать существующий бизнес или только планируют открыть свое дело, могут принять в нем участие. Что немаловажно – бесплатно.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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