Сбербанк отменяет плату за обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс

Сбербанк сообщает об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взиматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба банка.

В условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, особенно в небольшие торговые точки, Сбербанком было принято решение отменить сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса.

– Мы понимаем, что наиболее «чувствительными» к снижению клиентопотока являются небольшие торговые точки, которые в условиях текущей ситуации переживают не самые легкие времена. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вводим «каникулы» по взиманию сервисной платы за использование терминалов и онлайн-касс. Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом – безналично и бесконтактно, – рассказала заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнеса» Сбербанка Светлана Кирсанова.

Плата за сервисное обслуживание оборудования эквайринга не будет взиматься до 31 мая включительно, при этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем будет сообщено дополнительно.

По инф. Телеинформа

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