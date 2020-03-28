Сбербанк: открыта бесплатная горячая линия по вопросам перехода на удалённую работу

СБЕР Решения, входящие в Экосистему Сбербанка, запустили бесплатную Всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях.

Эксперты будут консультировать по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникациями вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы, сообщает пресс-служба банка. Единый бесплатный телефонный номер для обращений: 8-800-700-94-82.

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Распространение коронавируса может существенно ухудшить бизнес-климат для компаний и предпринимателей. Минимизировать финансовые последствия возможно, если оперативно перестроить бизнес-процессы.

Многие компании принимают решение о переводе сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, сотрудники могут сами обратиться к работодателю с заявлением о переводе на дистанционную работу. Основное в этой ситуации – это системная работа по кадровым, юридическим, организационно-коммуникационным, а также технологическим аспектам. Эксперты «горячей линии» СБЕР Решений проконсультируют по всем аспектам перевода сотрудников на дистанционный формат работы.

Полная информация о «горячей линии» представлена на сайте компании sber-solutions.ru/remote.

По инф. Телеинформа

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