Новые технологии повсюду: Сбербанк осваивает облачные платформы



Сбербанк и российский системный интегратор «Ай-Теко» подписали соглашение о создании совместной облачной платформы SberCloud. Новая компания будет предоставлять облачные решения как для Сбербанка и его партнеров, так и для внешних клиентов. Участие Сбербанка в совместном предприятии составит 60%.

– Для построения облачной платформы мы берем лучшую технологию, представленную в России, и сильную команду, – отмечает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Благодаря этому мы сможем предложить рынку мощную, надежную и защищенную технологическую платформу для развития бизнеса.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, эта инвестиция позволит Сбербанку выйти на быстрорастущий рынок облачной инфраструктуры, в которой нуждаются как стартапы, так и крупные современные компании. На сегодняшний день наблюдается экспоненциальный рост объемов данных, который только повышает издержки компаний, уменьшая их гибкость и увеличивая время вывода продуктов на рынок.

Для корпоративных клиентов банка – от малого бизнеса до крупнейших корпораций – будет создан маркетплейс облачных решений, который позволит отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности. В маркетплейсе SberCloud можно будет воспользоваться как продуктами собственной разработки Сбербанка, так и предложениями ведущих мировых партнеров. Это даст возможность существенно сократить расходы на покупку ИТ-оборудования и ускорит процессы масштабирования сетевой инфраструктуры компании, а также позволит формировать сервис гибко и персонально под каждого клиента.

По оценке Forrester Research Russia, объем мирового рынка облачных технологий в 2016 году составил 112 млрд долларов США. При этом, по мнению отраслевых экспертов, в ближайшие 5-7 лет рынок должен вырасти в 10-15 раз.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.