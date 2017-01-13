Жители Приангарья выбирают Сбербанк

Остаток вкладов населения Байкальского банка Сбербанка в 2016 году вырос на 10,8 процентов и составил сумму 281,3 миллиарда рублей. Благодаря рекордному показателю среди территориальных банков Сбербанка в России, доля банка на региональном рынке банковских услуг выросла до 64,4 процента.

Как рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников на пресс-конференции по итогам 2016 года, прошедший год ознаменовался неопределённостью в первом полугодии и тенденциями к росту основных показателей во втором. Так, в части кредитования населения прирост остатка срочной задолженности составил 4,3%. Динамика кредитного портфеля в Байкальском банке была существенно выше банковского сектора региона, что позволило увеличить долю на рынке с начала года на 2,2 процентных пункта – до 49,9%.

Портфель Байкальского банка по жилищному кредитованию с начала 2016 года вырос почти на 10 процентов – до 130 миллиардов рублей. В прошлом году Байкальским банком в Иркутской области выдано более семи тысяч ипотечных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей. По сравнению с 2015 годом количество выдач увеличилось почти на треть. По-прежнему сохраняется интерес населения к программе приобретения строящегося жилья с господдержкой. За девять месяцев на территории Байкальского банка выдано более 3,5 тысяч кредитов на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей.

По словам главы Байкальского банка, динамика корпоративного кредитования в первом квартале 2016 года снижалась, но во втором квартале, на фоне смягчения условий кредитования, зафиксировано повышение спроса на новые кредиты, чему, в том числе, способствовало снижение ключевой ставки ЦБ.

– В большей степени корпоративные заемщики предъявляли спрос на кредиты сроком свыше года. Это объясняется относительной стабилизацией экономической ситуации и адаптации компаний к новым условиям. Бизнес начал вкладываться в развитие, – пояснил Анатолий Песенников.

По итогам года объем кредитования корпоративных клиентов обеспечил прирост остатков срочных кредитов на 2,6 процента – до 173,9 миллиардов рублей, что позволило Байкальскому банку увеличить присутствие на банковском рынке с начала года до 27,6%.

Сбербанк в 2016 году оптимизировал кредитные процессы для клиентов крупного и среднего бизнеса, что позволило сократить время рассмотрения кредитных заявок. В сентябре 2016 года ПАО Сбербанк запустил новые кредитные процессы. Клиенты получили возможность оформить кредит сроком до полутора лет или овердрафт всего за один день.

Анатолий Песенников также отметил, что банку впервые за последние два года удалось изменить тренд по снижению кредитного портфеля по сегменту малого и микро-бизнеса. На 1 января 2017 года остаток срочной ссудной задолженности составил 16,3 миллиарда рублей. Большую часть задолженности занимают кредиты торговым предприятиям, кредитующимся по продукту «Бизнес-оборот» на пополнение оборотных средств, на срок – до трёх лет.

– Это обусловлено особенностями экономики региона, где малый бизнес представлен, в основном, торговыми предприятиями. Короткие «быстрые» деньги являются очень востребованными в регионе. При этом мы отмечаем и рост долгосрочного кредитования. Так, доля кредитов в портфеле ММБ, выданных со сроком от 5 лет, в 2016 году увеличилась в три раза, по сравнению с 2015 годом и составила 16%, – сообщил председатель Байкальского банка.

– В 2017 году мы, как и наши клиенты, ждём изменения ключевой ставки, а соответственно и изменения ставок кредитования. Мы также надеемся внедрить онйлайн-кредитование для физических лиц. Для юридических лиц мы будем расширять линейку наших электронных кредитных предложений. Постараемся минимизировать объём предоставляемых документов для кредитования. Будем развивать продукты на проактивных лимитах, смарт-подход к малому бизнесу, а также упрощать взаимодействие между манком и клиентом. Все эти действия должны привести к улучшению взаимоотношений клиентов с банком и увеличению объёмов предоставляемых средств, – подчеркнул Анатолий Песенников.

По инф. Телеинформа

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