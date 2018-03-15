В Иркутске стартовал проект «Академия искусственного интеллекта»

Вводный открытый урок для школьников 7-11 классов, посвящённый технологии искусственного интеллекта (ИИ), прошёл в Иркутске 13 марта. Проект благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» включает бесплатные видеолекции, практические задания и соревнования для школьников, интересующихся темой ИИ.

Как отмечают организаторы проекта, главной целью цикла бесплатных лекций станет знакомство учащихся средних и старших классов с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Слушатели узнают об истории искусственного интеллекта, основные тренды сегодняшнего дня и перспективы развития AI, машинного обучения и Big Data, научатся выполнять несложные алгоритмические задачи. Лекции пройдут по всей России с 1 марта по 21 апреля и будут состоять из четырёх этапов. По итогам заключительного этапа, включающего решение задач из области искусственного интеллекта, будут разыграны ценные призы.

В Иркутске проект стартовал с вводного урока. Эксперт «Академии искусственного интеллекта» Денис Димитров познакомил иркутских школьников и присутствовавших на лекции энтузиастов программирования с базовыми понятиями предмета и историей зарождения ИИ. Слушатели познакомились с понятиями «сильный» и «слабый ИИ», «тестом Тьюринга», примерами задач машинного обучения, новейшими разработками в сфере искусственного интеллекта, а также основными сложностями появления по-настоящему «думающей машины».

По словам слушателя первой иркутской лекции, системного администратора Александра Однодворцева, прошедший урок произвёл самое приятное впечатление даже несмотря на то, что имел статус вводного, и рассказывал о базовых вещах.

– Такие лекции необходимы хотя бы для того, чтобы вести популяризацию столь важной в современном мире темы. Материал был подан в достаточно лёгкой, доступной форме, мне было интересно слушать. Как, думаю, и школьникам, на которых это мероприятие и было рассчитано. Сама подача материала была неплохой. Безусловно, я планирую посетить следующие занятия, особенно касающиеся интересных лично мне тем, – отметил он.

В Сбербанке подчёркивают, что эти занятия лишь часть большой просветительской работы.

– Самостоятельно разобраться в технологиях искусственного интеллекта не совсем просто, особенно детям. Вместе с тем, у многих есть желание изучить тему, о которой все говорят. Мы решили запустить первую в России Академию искусственного интеллекта, чтобы любой школьник мог погрузиться в эту сферу. В проекте принимают участие наши лучшие эксперты, которые подготовили онлайн-уроки, задачи и соревнования в интересном, понятном для детей формате. Обучение искусственному интеллекту – мощный вклад в будущее детей, – рассказывает старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

На специальном сайте проекта www.ai-academy.ru можно посмотреть видеоверсии «Вводных уроков», протестировать себя на знание основ AI. Для тех, кто захочет продвинуться дальше, на портале размещены учебные задачи, которые помогут освоить базовые навыки работы с данными для построения настоящих моделей машинного обучения и позволят почувствовать себя в роли настоящего Data Scientist (дата-саентист) – одной из самых востребованных профессий 21 века.

По инф. Телеинформа

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