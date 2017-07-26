Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в Центральной и Восточной Европе

Розничный цифровой банкинг Сбербанка признан лучшим в России международной премией журнала Global Finance. Кроме того, Сбербанк победил еще в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе – «Лучшее решение для оплаты счетов», «Лучшее мобильное приложение» и «Лучший СМС-банк», сообщает пресс-служба компании.

– Наши цифровые продукты регулярно признаются лучшими на рынке, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. – Мы видим, что клиенты ждут от нас digital-сервисов, которые соответствуют лучшим мировым практикам и даже опережают их, и стараемся соответствовать их ожиданиям».

В своём анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев – стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.

По инф. Телеинформа

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