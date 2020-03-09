Теперь деньги в паевые фонды Сбербанка можно вложить онлайн

В Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) «Сбербанк Управление Активами». Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
– Открытые ПИФы – очень удобный и эффективный инструмент именно для онлайн-аудитории: купить, продать и обменять паи фондов можно в любое время и, соответственно, получить накопленный доход. К тому же открытие ПИФов онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях, за счет отмены комиссии за вход. Мы видим спрос со стороны клиентов на инструменты, которые помогут им эффективно вкладывать свои деньги, поэтому продолжим расширять линейку инвестиционных продуктов в Сбербанк Онлайн. Совсем скоро мы предложим онлайн и другие продукты «Сбербанк Управление Активами» – такие, как индивидуальные инвестиционный счет (ИИС) с готовыми стратегиями, а также стратегии доверительного управления.
Пользователи Сбербанк Онлайн теперь могут приобрести онлайн паи одного из 18 открытых ПИФов. Паевые фонды – это доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта.
Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»:
– Мы предлагаем широкую линейку открытых фондов, которые способны удовлетворить любые потребности клиентов Сбербанка. Фонды облигаций помогут защитить сбережения от инфляции и получить доход выше депозита. Фонды акций – максимизировать прибыль от своих вложений. А тем, кто хочет получить повышенный доход, но не готов рисковать, мы предлагаем смешанные стратегии. Все это проверенные временем инструменты, которые не первый год помогают нашим клиентам достигать своих целей.
Минимальный порог вложений в ПИФы – всего тысяча рублей. При этом при первичной покупке паев открытых ПИФов в Сбербанк Онлайн отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Таким образом, при покупке онлайн доходность одного и того же фонда за один и тот же период для клиента будет выше, чем при открытии в отделении, – за счет более низкой комиссии. Зачисление паев на счет клиента осуществляется в период от одного до трех рабочих дней.
Более подробную информацию о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования можно узнать во вкладках соответствующих продуктов в Сбербанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк Управление Активами».
По инф. Телеинформа
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В лесу Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами
В лесу в 300 метрах от поселка Демянск в Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, находку она сделала во время прогулки с собакой.
-
Элизабет Херли рассказала женщинам, как сохранить красоту груди
54-летняя британская актриса Элизабет Херли нередко выкладывает в соцсетях довольно откровенные фотографии. Звезда гордится своей фигурой, а особенно – грудью, поэтому любит наряды с глубоким декольте.
-
«Аэрофлот» снял с рейсов новейший аэробус на второй день полётов
Полнейшее фиаско потерпел новый самолет Airbus A350—900 с регистрационным номером VQ-BFY уже на второй день эксплуатации.
-
Средство от одиночества
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
В России число больных коронавирусом выросло до 17 человек
Еще три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в России. Больных выявили в Московской, Калининградской и Белогородской областях, уточняет штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
-
Подростка, застрелившего сверстника на дне рождения, отправили под домашний арест
14-летнего подростка Артема Саяпина, подозреваемого в убийстве своего ровесника, отправили под домашний арест. Такое решение вынес Колпинский районный суд Петербурга.
-
Энтузиасты смогли восстановить советский внедорожник «Москвич-415С»
Энтузиасты за три года восстановили единственный в своем роде «Москвич-415С».
-
На Сахалине депутат попался на краже икры из магазина. Говорит, для детей-сирот воровал
На Сахалине в городе Шахтерск депутата городского собрания от КПРФ Ивана Жилу поймали на краже икры и шоколада из магазина, охраняемого компанией, в которой он работает.
-
Валерия запустит проект в помощь жертвам домашнего насилия
Певица Валерия, судя по всему, решила всерьёз заняться общественной работой, используя все доступные ей ресурсы. Сначала стало известно, что артистка готова создать партию в поддержку женщин, а теперь ей пришла мысль сделать собственную передачу на Ютубе.
-
Ученые: байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики
Биологи из Иркутского государственного университета вместе с коллегами из Университета Северной Флориды изучили обмен веществ байкальских актинобактерий — крупных микроорганизмов, способных синтезировать биологически активные вещества.
-
В Англии археолог нашел римскую застежку в виде лошади
Археолог-любитель Джейсон Прайс вел поиски с металлоискателем в окрестностях деревни Лизингем в английском графстве Линкольншир и обнаружил уникальную бронзовую брошь в виде фигурки лошади, которая датируется поздним римским периодом.
-
Путин рассказал, что регулярно проверяет у врача
Президент РФ Владимир Путин регулярно проверяет остроту зрения. Об этом он рассказал в Иванове во время посещения недавно отремонтированной детской поликлиники.
-
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.
-
В Москве молодые шахматисты погибли от веселящего газа
В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)
-
Когда же все-таки коронавирус пойдет на спад?
Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
-
Кто помешал Брэду Питту возобновить отношения с Дженнифер Энистон?
Совсем недавно поклонники Брэда Питта надеялись, что он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого так и не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.
-
Путин: президентство — не работа, а судьба
Президент РФ Владимир Путин заверил, что не хочет использовать какие-либо «схемы», чтобы остаться у власти. Об этом он заявил на встрече с общественностью в «городе невест» Иванове.
-
Колпино: день рождения подростка закончился стрельбой из ружья и смертью друга
Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)
-
Ладожская нерпочка приплыла на льдине к людям
В поселок имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти приплыла на льдине маленькая ладожская нерпочка.
-
ВОЗ назвала отличия между симптомами коронавируса и гриппа
Всемирная организация здравоохранения назвала различия между симптомами коронавируса и гриппа.