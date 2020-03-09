Теперь деньги в паевые фонды Сбербанка можно вложить онлайн

В Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) «Сбербанк Управление Активами». Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

– Открытые ПИФы – очень удобный и эффективный инструмент именно для онлайн-аудитории: купить, продать и обменять паи фондов можно в любое время и, соответственно, получить накопленный доход. К тому же открытие ПИФов онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях, за счет отмены комиссии за вход. Мы видим спрос со стороны клиентов на инструменты, которые помогут им эффективно вкладывать свои деньги, поэтому продолжим расширять линейку инвестиционных продуктов в Сбербанк Онлайн. Совсем скоро мы предложим онлайн и другие продукты «Сбербанк Управление Активами» – такие, как индивидуальные инвестиционный счет (ИИС) с готовыми стратегиями, а также стратегии доверительного управления.

Пользователи Сбербанк Онлайн теперь могут приобрести онлайн паи одного из 18 открытых ПИФов. Паевые фонды – это доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта.

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»:

– Мы предлагаем широкую линейку открытых фондов, которые способны удовлетворить любые потребности клиентов Сбербанка. Фонды облигаций помогут защитить сбережения от инфляции и получить доход выше депозита. Фонды акций – максимизировать прибыль от своих вложений. А тем, кто хочет получить повышенный доход, но не готов рисковать, мы предлагаем смешанные стратегии. Все это проверенные временем инструменты, которые не первый год помогают нашим клиентам достигать своих целей.

Минимальный порог вложений в ПИФы – всего тысяча рублей. При этом при первичной покупке паев открытых ПИФов в Сбербанк Онлайн отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Таким образом, при покупке онлайн доходность одного и того же фонда за один и тот же период для клиента будет выше, чем при открытии в отделении, – за счет более низкой комиссии. Зачисление паев на счет клиента осуществляется в период от одного до трех рабочих дней.

Более подробную информацию о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования можно узнать во вкладках соответствующих продуктов в Сбербанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк Управление Активами».

По инф. Телеинформа

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