"СПАСИБОМАНИЯ" объединила уже более миллиона клиентов Сбербанка

Аудитория акции «СПАСИБОМАНИЯ» достигла масштабов, сравнимых с населением крупного города. С момента старта в акции зарегистрировалось более 1 млн клиентов, из которых трое открыли заветный сундук с миллионом бонусов, 2100 участников уже прошли виртуальную карту целиком, а 1200 клиентов заработали 10 000 бонусов, собрав целиком пазл или найдя бонусы в призовой «клетке».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, акция построена по принципу «бродилки» с кубиком, знакомой каждому с детства. После броска виртуального кубика «фишка» участника передвигается по клеткам, на которых спрятаны различные привилегии. При регистрации участнику автоматически начисляется три приветственных броска. После этого можно либо менять броски на бонусы (1 бросок = 40 бонусов), либо получать броски за выполнение специальных заданий. Например, за указание своей электронной почты, за репост акции в социальных сетях, за покупку у партнера программы. К примеру, за время акции участники сделали более 900 тысяч репостов.

В качестве других возможностей заработать броски участники получают задания выполнить определённые действия по кредитной или дебетовой карте Сбербанка.

– Высокий интерес к акции обусловлен не только простотой участия, но и щедрыми призами. Главный приз в миллион бонусов СПАСИБО спрятан на карте в 20 местах, что увеличивает шансы участников стать бонусными миллионерами. Дополнительно можно получить более 10 миллионов других призов, среди которых до 10% бонусов СПАСИБО на покупки в кафе и ресторанах, продуктовых магазинах и на АЗС. Функционал «Спасибомании» постоянно наполняется новыми возможностями и призами, что позволяет участникам практически за каждый бросок получать разнообразные привилегии в виде дополнительных бонусов за покупки у партнеров или повышенные проценты в определенных категориях товаров и услуг, – прокомментировал генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка» Михаил Коломиец.

Акция «Спасибомания» стартовала 7 ноября 2017 года и продлится до 31 января 2018 года включительно. Для участия необходимо быть участником бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» и пройти простую регистрацию на сайте game.spasibosb.ru.

Все заработанные бонусы участники смогут использовать как скидку при оплате товаров и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Сегодня это более 79 тысяч торговых точек по всей России. Во многих из них бонусами СПАСИБО можно оплатить от 30 до 99% суммы чека.

Подробнее об акции: game.spasibosb.ru

По инф. Телеинформа

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