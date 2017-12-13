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Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка
По инф. Телеинформа   
13 Декабря 2017 г.
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Наблюдательный совет Сбербанка утвердил стратегию его развития на период до 2020 года и положение о дивидендной политике Сбербанка в новой редакции.

Как сообщает пресс-служба банка, на заседании принято решение начать применение на постоянной основе банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для целей расчёта нормативов достаточности капитала Сбербанка с 1 января 2018 года на основании и в соответствии с разрешением, выданным комитетом банковского надзора Банка России.

Наблюдательный совет утвердил сценарий и принял к сведению результаты стресс-тестирования Сбербанка и Группы Сбербанк на 2018-2020 годы.

Наблюдательный совет принял к сведению результаты расчёта резервов по Группе Сбербанк на 1 октября 2017 года, полученные в ходе реализации проекта по переходу Группы Сбербанк на международный стандарт финансовой отчётности (IFRS 9) «Финансовые инструменты».

Кроме того, Наблюдательный совет утвердил политику обеспечения преемственности членов наблюдательного совета, а также принял к сведению доклад о системе корпоративного управления в Сбербанке за 2017 год, Отчёт об управлении дочерними и зависимыми обществами Сбербанка, информацию об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-рисками, предоставил согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По инф. Телеинформа

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