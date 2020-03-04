Сбербанк выпустил карту для деловых поездок за рубеж

Сбербанк запустил продукт «Бизнес карта для деловых поездок Visa» с повышенным кешбэком в категории «Тревел».

Как сообщает пресс-служба компании, бизнес-картой для деловых поездок можно оплачивать товары и услуги для бизнеса и расходы в командировках по всему миру – отели, авиа- и железнодорожные билеты, и другие покупки, без получения наличных под отчет и оформления платежек. За расчеты картой начисляется кешбэк – 2% за билеты, бронирование отелей, аренду автомобилей, транспорт и другие покупки в категории «Тревел» (с полным списком МСС-кодов, за покупки в которых начисляется повышенный кешбэк можно ознакомиться в условиях программы «Тревел-кешбэк», размещенных на сайте банка на странице «Бизнес-карта для деловых поездок») и 0,5% за покупки в других категориях.

– Наши клиенты привыкли пользоваться бизнес-картами так же, как и обычными: оплачивать товары и услуги в интернете и торговых сетях, вносить и получать денежные средства со счета, оплачивать представительские расходы, совершать переводы с карты на карту. Все это экономит время предпринимателя. Новая бизнес-карта для деловых поездок позволит не только путешествовать с комфортом и экономить время, но и получать кешбэк за любые покупки для бизнеса. Накопленные баллы можно будет обменять на бонусные баллы партнеров ─ авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, – комментирует директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

– Расширение эмиссии бизнес-карт – важное стратегическое направление для Visa в России, которое обладает высоким потенциалом. Предлагая компаниям и индивидуальным предпринимателям новый карточный продукт для деловых поездок и бизнес расходов, мы стремимся сделать оплату не просто удобной, но и выгодной. Мы рассчитываем, что новая бизнес-карта с кешбэком Visa Сбербанка позволит российским компаниям повысить эффективность расходов, – говорит директор департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

Для контроля расходов можно подключить смс-информирование о каждой операции, а также установить лимиты по каждой бизнес-карте в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн. Владельцам карты для деловых поездок Visa Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения платежной системы. Оформить карту можно оформить в интернет-банке для бизнеса Сбербанк Бизнес Онлайн или в офисе банка.

По инф. Телеинформа

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