«Сбербанк страхование» возвращает стоимость полисов всем, кто отказался ехать за рубеж из-за пандемии

МСК «Сбербанк страхование» возвращает полную стоимость полисов страхования выезжающих за рубеж клиентам, которые решили отказаться от поездок в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба банка, правила страхования выезжающих за рубеж предусматривают возврат средств за страховку в течение 14 дней со дня заключения договора, если клиент решил расторгнуть договор. Сбербанк принял решение полностью возвращать средства и тем клиентам, которые не успели обратиться в страховую компанию в установленный правилами срок, при подтверждении клиентом факта невыезда за рубеж. Подтверждением выступает копия загранпаспорта. Это решение распространяется на все поездки, начиная с 5 марта 2020 года.

По поездкам, которые планировались в более ранние сроки, решения будут приниматься в индивидуальном порядке. За консультациями по возврату средств за оформленные полисы страхования выезжающих за рубеж необходимо обращаться по телефону 8 800 555 55 57.

В программах дочерних компаний Сбербанка коронавирус не является исключением из страхового покрытия. Программа страхования путешественников СК «Сбербанк страхование» предусматривает лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты добровольного страхования жизни и ипотечного страхования жизни СК «Сбербанк страхование жизни» каких-либо исключений либо ограничений в части коронавируса также не содержат. Случаев заболевания коронавирусом среди клиентов страховых компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» не зафиксировано.

По инф. Телеинформа

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