Сбербанк: станет выгодней летать за рубеж на самолётах компании «Победа»

Сбербанк и авиакомпания «Победа» проводят совместную акцию, которая продлится до 25 марта 2020 года. При покупке авиабилетов на сайте АК «Победа» туда и обратно на зарубежные направления клиент получает промокод в размере 10% от суммы покупки (но не более четырех тысяч рублей).

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, промокод можно потратить на покупку авиабилетов на сайте АК «Победа» в течение трех месяцев с момента его получения, выбрав любое из направлений. Предложение распространяется на клиентов с картами Visa Сбербанка.

Промокод будет отправлен клиенту на электронную почту. Он может быть использован единовременно до указанной даты. Неиспользованная часть промокода сгорает.

– Мы стремимся предоставлять своим клиентам не только удобные сервисы, но и дополнительные преимущества. Запуск совместной акции с АК «Победа» позволит клиентам Сбербанка отправиться в путешествие в 2020 году на более выгодных условиях, – рассказал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

По инф. Телеинформа

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