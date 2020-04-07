Сбербанк: срок действия условий по вкладам будет продлеваться

Сбербанк сообщает, что по всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, эти условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день – 6 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

– Мы понимаем насколько сейчас важно оставаться дома. Многие клиенты в день завершения вкладов приходят в отделения для переоформления. Поэтому клиентам, вклады которых заканчиваются с 30 марта по 5 мая, мы продолжим начислять выгодные проценты до 6 мая. Это решение позволит оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных президентом, и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений. Важно отметить, что при необходимости такие вклады можно закрыть в любой момент без потери начисленных процентов и перевести средства на карту, – отметил директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сергей Широков.

Сегодня управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и web-версии Сбербанк Онлайн. Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими деньгами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально. На доступность дистанционных сервисов Сбербанка режим самоизоляции не влияет: они, как и всегда, работают круглосуточно и без сбоев.

По инф. Телеинформа

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