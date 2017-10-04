Сбербанк совместно с Telegram разработал платежное решение

Сбербанк и Telegram разработали уникальное платежное решение для партнеров, у которых есть Telegram-бот.

Как сообщает пресс-служба банка, разработанное решение позволяет принимать к оплате банковские карты MasterCard, Visa и МИР. Кроме того, впервые в России появилась возможность оплаты в ботах Telegram с помощью Apple Pay и Android Pay. Таким образом, теперь партнеры Сбербанка могут принимать в Telegram-ботах не только заказы, но и оплату, причем максимально комфортно и просто.

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника, созданного платежным API Telegram – BotFather. Действующим партнерам банка достаточно при создании бота выбрать Сбербанк среди платежных провайдеров и указать значение идентификатора договора интернет-эквайринга от Сбербанка. Проверить прием оплаты от Сбербанка для компаний, не являющихся действующими партнерами банка, можно с помощью логина test.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ