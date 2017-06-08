Сбербанк развивает сотрудничество с крупнейшей китайской компанией

Сбербанк и одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ в головном офисе Сбербанка подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и исполнительный директор Huawei Го Пин.

Меморандум предусматривает взаимодействие сторон при разработке инновационных продуктов и услуг с использованием машинного интеллекта, Big Data и «облачных» инфраструктур. В центре внимания – электронное здравоохранение, сервисы «умного города», «умного образования», «электронного правительства», а также «интернет вещей», сообщает пресс-служба Сбербанка. В 2017 году компания Huawei в Москве намерена открыть центр OpenLab, который может стать базой для последующих совместных проектов.

– Мы активно сотрудничаем с Huawei на протяжении нескольких лет и пришли к выводу, что взаимодействие необходимо расширить, – отметил глава Сбербанка Герман Греф. – Совместная инновационная деятельность взаимовыгодна и соответствует устремлениям и Сбербанка, и нашего китайского партнёра разрабатывать и применять высокотехнологичные продукты.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ