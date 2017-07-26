Сбербанк расскажет участникам Байкальского саммита о главных трендах рынка жилой недвижимости

Директор в Аналитическом хабе Sbrebank CIB Investment Research Вячеслав Романов выступит перед участниками Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов. Эксперт Сбербанка из Москвы примет участие в третьей сессии и расскажет о краткосрочных и долгосрочных трендах на рынке жилой недвижимости, сообщает пресс-служба компании.
Сбербанк – традиционный партнер Байкальского саммита РГУД, который проводится в Иркутске. Банк выступает не только генеральным партнером, предоставляет площадку для проведения мероприятия, а также является полноправным участником сессий.
– Байкальский саммит стал уникальной отраслевой площадкой для диалога, обмена опытом и повышение квалификации участников рынка недвижимости, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников. – И мы рады, что наш банк, который также является активным игроком этой отрасли, поддерживает полезное и важное мероприятие. При этом мы можем не только говорить о банковских продуктах для данной сферы бизнеса, но и имеем возможность предоставлять аналитические материалы и наработки, которые, на наш взгляд, помогут участникам и гостям саммита понять текущую ситуацию и наметить направления для будущего развития.
Напомним, третий Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов пройдет 27 июля с 10:00 до 18:00 в здании Сбербанка на Нижней Набережной, 10. Как сообщают организаторы, на площадке традиционно встретятся архитекторы, урбанисты, девелоперы, строители, инвесторы, брокеры, чиновники и представители некоммерческих объединений. Участники обсудят актуальные проблемы отрасли. В частности, поговорят о точках роста строительной отрасли в регионах, развитии городов, а также общих вопросах рынка жилой и коммерческой недвижимости.
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