Сбербанк расширяет перечень новостроек для ипотеки под специальную ставку

Сбербанк расширяет перечень новостроек, в которых можно приобрести квартиру по ипотечной программе по специальной ставке. Это предложение доступно в рамках программы, действующей с рядом застройщиков, которая позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2,0-2,7 п.п, сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка при этом составляет 8,7% и 8,0% при условии оформления электронной регистрации сделки.

Так, на территории деятельности иркутского отделения Сбербанка в июле 2017 года к программе присоединились три строящихся жилых объекта. Таким образом, теперь в Иркутске и Ангарске по специальной ипотечной программе с партнерами банка можно приобрести жилую недвижимость в десяти жилищных комплексах. В Иркутске это – ЖК Нижняя Лисиха-4 (ООО ФСК «ВостСибСтрой»), ЖК Нижняя Лисиха-3 (ООО «ЛисихаЦентр»), ЖК Символ (ОАО «ФСК «Новый город»), ЖК Новый (ЗАО «АЗГИ»), Жилые дома в микрорайоне «Радужный» (ООО «Танар»), ЖК Южный парк (ООО «СибЭнергоРемСтрой»), ЖК Четыре Солнца (ООО «СК Центральный Парк»), ЖК Приморье (ООО «Сота-1»), ЖК Новый Век (ООО «ВССК-Восток»), ЖК Глазковский (ООО «БайкалСтройИнвест»).

В Ангарске – ЖК 4 сезона (ЗАО «Стройкомплекс»), ЖК Бобры 3-я очередь (ЗАО «Стройкомплекс»).

– Сейчас мы продолжаем наблюдать стабильное восстановление спроса на ипотеку, ведь Сбербанк несколько раз в 2017 году снижал ставки по программам жилищного кредитования. Кроме того, снизить ставку удалось и за счет использования новых электронных сервисов. А хороший спрос на новостройки, в том числе, удается поддерживать в рамках внедрения специальной программы с нашими партнерами-застройщиками. И приятно, что перечень таких предложений расширяется, – отмечает начальник сектора по работе с партнерами Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения ПАО Сбербанк Олеся Техова.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на сайте.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.

По инф. Телеинформа

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