Сбербанк оформил первый льготный ипотечный кредит для семьи с детьми в Приангарье

Сбербанк оформил первый льготный ипотечный кредит для семей с детьми на территории Приангарья. Обладателем ипотеки с господдержкой стала жительница Иркутска, в семье которой в январе этого года родился второй ребенок.

– Программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» стартовала в Сбербанке 7 февраля, – отмечает заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова. – При этом мы уже наблюдаем заметный интерес к ней со стороны наших клиентов, проживающих на территории Приангарья. В частности, об этом можно судить и по растущему количеству консультаций по новой продукту.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках льготной ипотеки можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, в объекте как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности. При этом первый кредит по ипотеке с господдержкой одобрен Сбербанком на покупку квартиры в ЖК «Эволюция» компании-застройщика «Управление капитального строительства Иркутска».

– За последние несколько лет иркутское УКС зарекомендовало себя как один из самых надежных застройщиков города Иркутска. Неудивительно, что многие из тех, кто интересуются покупкой квартиры, обращают внимание на жилые комплексы, которые возводит «УКС». И выбор первого участника новой ипотечной программы вполне очевиден - ЖК «Эволюция» идеально подходит для многодетных семей. Здесь есть все необходимое: игровые и спортивные площадки, детский сад и самая большая школа в шаговой доступности от дома, в проекте обустройство парка. Есть магазины, аптеки, образовательные и досуговые центры, – комментирует генеральный директор компании Евгений Савченко.

Напомним, льготная ставка по кредиту действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребенка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлен в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребенок. Кстати, заявки по новой программе Сбербанк имеет возможность принимать через дистанционный онлайн-сервис «ДомКлик» и его мобильное приложение.

По инф. Телеинформа

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