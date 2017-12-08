Сбербанк и «ВКонтакте» запускают молодёжный проект

Сбербанк «пришёл» в социальную сеть «ВКонтакте»: Банк будет общаться с молодёжью в её среде обитания. Это первый проект в России, благодаря которому крупнейший банк и одна из самых популярных сетей в мире объединят свои возможности и преимущества и предложат молодым пользователям (14–25 лет) целый ряд разнообразных опций. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пользователи «ВКонтакте» будут получать от Сбербанка поздравления и подарки ко дню рождения. Кроме того, им будет доступна возможность в течение 30 дней после поздравления отправлять бесплатные подарки своим друзьям. Чат-бот СберКот поможет освоить финансовую грамотность и подарит эксклюзивные стикеры. А привязав свою карту Сбербанка к профилю в социальной сети, пользователи «ВКонтакте» получат бесплатно любой полный набор из каталога стикеров. Проект охватит свыше 15 млн человек.

По данным Mediascope, «ВКонтакте» охватывает 93 % населения страны в возрасте 14–25 лет. Согласно исследованию Magram Market Research, 74 % молодёжи проводит в социальных сетях несколько часов в день: наиболее частые их действия –это пролистывание новостной ленты, общение с друзьями, прослушивание музыки.

– Из-за демографической ямы 90-х годов клиентов в возрасте до 22 лет на рынке значительно меньше, чем представителей предыдущего поколения, поэтому за внимание молодой аудитории идёт серьёзная борьба, – подчеркнула Наталия Филиппова, управляющий директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. – Чтобы выиграть её, Сбербанк изучает новые способы общения с молодёжью. И мы рассчитываем на то, что наши новые клиенты останутся со Сбербанком на всю жизнь.

– Сбербанк – первый банк, который решил реализовать комплексный проект такого уровня. Ранее из компаний финансового сектора только международные платёжные системы предоставляли пользователям возможность получать бонусы в виде стикеров и подарков в рамках своих акций. Мы видим, что Сбербанк хорошо чувствует потребности молодёжи и готов предложить то, что ей действительно интересно», – отметил Юрий Иванов, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».

Проект Сбербанка и «ВКонтакте» продлится до 18 марта 2018 года. По мере его реализации перечень предлагаемых пользователям опций будет расширен.

Сбербанк обслуживает более 9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Только за последний год их число выросло на 6,4 %. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 10 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодёжи составляет 65 % – это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Loading...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ