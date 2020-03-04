Сбербанк даёт возможность выиграть «Миллион Спасибо»

В программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» стартовала акция «Миллион Спасибо», по условиям которой участники могут выиграть 1 млн бонусов и подарки от партнеров.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, совершая покупки до 13 марта 2020 года, все участники «Спасибо от Сбербанка», будут получать повышенные бонусы и подарки от партнеров, а также возможность каждую неделю получить 10 тысяч бонусов «Спасибо» и шанс выиграть суперприз.

Чтобы получить повышенные бонусы или один из множества призов, клиентам достаточно совершать покупки у партнеров-участников акции, среди которых ОККО, «Деликатеска», AMF, «Л’Этуаль», PEGAS Touristik, AllTime, Burger King, «Чикен Пицца», «ЛитРес», Tom Tailor, kari KIDS и другие.

– Мы успешно провели уже несколько акций геймификационного формата и они показали отличные результаты – пользовались популярностью среди участников и получили хороший отклик от партнеров. В конце зимы всегда наблюдается ажиотаж с поиском и выбором подарков. Мы рады, что даем возможность нашим клиентам получить за покупки не только классные призы, но и шанс получить 1 млн бонусов «Спасибо», – комментирует генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

По инф. Телеинформа

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