Портфель срочных вкладов Сбербанка растёт

Портфель срочных вкладов Сбербанка на территории Иркутской области за 2016 год вырос почти на 15%. В абсолютном выражении прирост составил 14 миллиардов рублей и составил 97,8 миллиарда.
– Сбербанк предлагает гибкие условия по вкладам, максимально учитывающие особенности использования денежных средств клиентом, – комментирует заместитель управляющего Иркутского отделения Сбербанка Дарья Ефимова. – Срочные вклады принимаются как в офисах банка, так и дистанционно: открыть депозит можно с помощью устройств самообслуживания, системы интернет-банка Сбербанк Онлайн и в его мобильном приложении.
Пресс-служба Байкальского банка Сбербанка напоминает, что онлайн-вклады отличаются от стандартных депозитов Сбербанка повышенной по сравнению со стандартными депозитами банка процентной ставкой. С подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.
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Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
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