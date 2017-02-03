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Портфель срочных вкладов Сбербанка растёт
По инф. Телеинформа   
03 Февраля 2017 г.
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Портфель срочных вкладов Сбербанка на территории Иркутской области за 2016 год вырос почти на 15%. В абсолютном выражении прирост составил 14 миллиардов рублей и составил 97,8 миллиарда.

– Сбербанк предлагает гибкие условия по вкладам, максимально учитывающие особенности использования денежных средств клиентом, – комментирует заместитель управляющего Иркутского отделения Сбербанка Дарья Ефимова. – Срочные вклады принимаются как в офисах банка, так и дистанционно: открыть депозит можно с помощью устройств самообслуживания, системы интернет-банка Сбербанк Онлайн и в его мобильном приложении.

Пресс-служба Байкальского банка Сбербанка напоминает, что онлайн-вклады отличаются от стандартных депозитов Сбербанка повышенной по сравнению со стандартными депозитами банка процентной ставкой. С подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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