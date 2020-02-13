Подскажите детям: семьи с детьми могут взять ипотеку под 5% годовых в Сбербанке

По данным министерства финансов Российской Федерации в декабре 2019 года доля выдач Сбербанка по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» увеличилась до 65% от общего объема сделок в России.

Как сообщает пресс-служба банка, более 30 тысяч семей с детьми уже воспользовались специальными условиями ипотеки Сбербанка в рамках программы.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жилье от застройщика в ипотеку по льготной ставке 5% годовых.

Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок.

Специальная ставка 5% действует весь срок кредита при условии страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе от страхования жизни и здоровья в дальнейшем процентная ставка увеличивается до 6% годовых.

Сумма кредита: до 12 млн рублей – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей – при покупке жилья в других регионах.

Подать заявку на ипотеку с господдержкой для семей с детьми по ставке 5% годовых и получить решение банка можно онлайн на DomClick.ru.

По инф. Телеинформа

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