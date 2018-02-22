Подарок от Сбербанка - выставка московского музея

Выставка тактильных копий знаменитых картин из собрания московского музея изобразительных искусств имени Пушкина открылась в Иркутском областном художественном музее имени Сукачева. Уникальная технология рельефной печати предоставляет возможность «увидеть» картины незрячим иркутянам, а остальным – в буквальном смысле прикоснуться к искусству.

Тактильные картины с использованием технологии рельефной печати созданы на основе шести шедевров, хранящихся в ГМИИ имени Пушкина: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.

Фотографии этих картин созданы по инновационной технологии объемной многослойной печати в Испании. Специальные текстуры и рельефная проработка особенностей изображения призваны помочь в понимании сюжета шедевров незрячими и слабовидящими людьми. Например, на портрете кожа человека гладкая, а одежда шершавая, цвета холодного и теплого спектра также имеют разную фактуру.

Каждая картина на выставке снабжена этикеткой, набранной шрифтом Брайля, и аудиогидом, который служит проводником в содержание каждого произведения, дополняющим тактильные ощущения. Открыть для себя тактильный опыт восприятия картин и понять ощущения незрячих людей могут и обычные посетители выставки – благодаря темным очкам, которые выдаются в зале экспозиции. Аудиогид для шести картин озвучил Евгений Миронов.

Выставка «Видеть невидимое» – совместный проект Сбербанка и Пушкинского музея, стартовавшего 12 ноября в Москве. С тех пор выставка посетила еще семь городов России, в каждом из которых, благодаря помощи Сбербанка, коллекция тактильных полотен пополнялась копией произведения искусства из коллекции местного музея, также сделанной в Испании.

В Иркутске экспозиция выставки дополнилась рельефной репродукцией картины Константина Маковского «Портрет Марии Федоровны – супруги Александра Третьего», оригинал которой входит в фонд художественного музея имени Сукачева. После завершения выставки тактильная копия будет передана в дар учреждению. Аудиогид для иркутской картины озвучила сценарист и режиссер Анна Матисон.

По словам управляющей иркутским отделением Сбербанка Натальи Цайтлер, одной из приоритетных задач банка является строительство дружественной экосистемы для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день порядка 40% офисов Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью. Адаптируется сайт финансовой организации и Сбербанк-онлайн под незрячих клиентов, вшиваются коды, которые распознает программа преобразования текста в голос.

– Этим проектом мы двигаемся дальше. Можно сказать, мы возложили на себя определенную миссию: развивать экосреду, не ограничиваясь пространством офиса и нашим бизнесом. В Иркутской области это уже третий проект при поддержке Сбербанка, посвященный искусству. Выставка «Видеть невидимое» абсолютно уникальна в самой идее, технологии и, безусловно, в представленных полотнах. Я надеюсь, что эту экспозицию посетят как можно больше людей, не только слабовидящих. Идея в том, чтобы показать всем нам, что мы имеем, но не всегда ценим. Эта выставка – подарок для всех нас, – отметила представитель Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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