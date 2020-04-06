Кто может претендовать на кредитные каникулы?

Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Согласно закону, кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.
Кроме того, кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:
- по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей;
- по автокредитам — 600 тысяч рублей;
- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;
- по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;
- по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
— Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке. Именно поэтому мы советуем не торопиться с подачей заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки. У наших клиентов есть достаточно времени для того, чтобы принять взвешенное решение о необходимости получения кредитных каникул.
В настоящее время по программам реструктуризации банка наблюдается тенденция к массовому обращению за льготным периодом граждан при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Это означает, что лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом.
Сбербанк заботится о финансовом здоровье своих клиентов и рекомендует обращаться за кредитными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. При этом банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком. Информация о программах реструктуризации есть на сайте банка .
По инф. Телеинформа
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Подмосковье из-за взрыва газа погибли три человека
В Орехово-Зуево три человека погибли и шестеро пострадали из-за взрыва газа. Власти заявили, что родственники погибших получат по 1 миллиону рублей.
-
Вам больше 65 и вы работаете? Тогда вам положен больничный для самоизоляции
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
-
В Чехии снесли памятник маршалу Коневу
В столице Чехии демонтировали монумент в честь советского маршала Конева.
-
Телефонные мошенники не дремлют: познакомимся с популярными схемами обмана
Во многих сферах можно нарваться на аферистов. Орудуют так называемые джентльмены удачи и в телефонном направлении. Так как телефоны есть сейчас практически у всех людей, то и объектом мошенников может стать практически каждый.
-
Трейдинг: партнер – брокер Vizavi, навыки, возможность извлекать прибыль удаленно
Кто как пытается сейчас заработать виртуально. Люди выполняют задания на всевозможных биржах контента, записывают мастер-классы или видеоуроки, если в чем-то хорошо преуспели, продают изделия собственного изготовления, осваивают разные платформы и продвигают свои блоги и т.д. А некоторых людей интересует трейдинг.
-
Елизавета II сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации на фоне вспышки коронавируса.
-
Ирина Понаровская похвасталась темнокожей внучкой
У 67-летней певицы Ирины Понаровской уже есть двое внуков – Эрик и Шарлотта. На днях младшенькой исполнилось два года, и по этому случаю любящая бабушка опубликовала в Инстаграме фото девочки с поздравлением.
-
В Италии не стало легендарного дизайнера обуви Серджио Росси
В Италии не стало обувного дизайнера Серджио Росси. Легенде мира моды было 84 года.
-
ВЦИОМ: первый страх по поводу пандемии у россиян уже прошел
В российском обществе будет нарастать уровень тревожности, связанный как с пандемией коронавируса, так и с экономическим кризисом. Об этом предупредил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги последних исследований социологов.
-
Леонид Якубович хотел уйти с «Поля Чудес»
Сейчас практически невозможно представить российское телевидение без Леонида Якубовича. Он уже почти 30 лет является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес».
-
Велосипед со складными колесами? А почему бы и нет
Американский инженер изобрел велосипед, который можно носить с собой как сумку на колесиках. Ранее Алекс Анимашауном, дипломированный инженер-механик из Калифорнии, помогал разрабатывать гибридные автомобили для одного крупного американского автопроизводителя.
-
Наталья Ветлицкая предположила, что тоже переболела коронавирусом
Недавно 55-летняя певица Наталья Ветлицкая перенесла необычную «простуду». И хотя тест на коронавирус артистка не сдавала, она предполагает, что это был именно он.
-
Внедорожники УАЗ ощутимо подорожали. Немудрено...
Ульяновский автозавод опубликовал новые прайсы на выпускаемые внедорожники. Весенняя прибавка оказалась весьма ощутимой. Ранее, напомним, о росте цен на автомобили сообщил и завод «АвтоВАЗ».
-
Как совладать со стрессом во время изоляции?
В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.
-
Ветеранам к 9 Мая пообещали долгожданное жилье
Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего резервного фонда более 350 миллионов рублей.
-
Новая возлюбленная Сергея Жигунова оказалась «копией» Анастасии Заворотнюк
Когда-то поклонники сериала «Моя прекрасная няня» с упоением следили сначала за чувствами экранных героев Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, а потом и за развитием их романа в реальности.
-
Официальные советы: как в период пандемии в магазинах «закупаться»?
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
-
Убираться дома во время эпидемии надо пару раз в день
Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.
-
В Рязанской области мужчина застрелил пятерых соседей
Массовое убийство произошло в поселке Елатьма Рязанской области. Один из жильцов трехэтажного дома застрелил пятерых соседей. Среди убитых есть девушка.
-
Картина коронавируса в России: тревожно, но надежда есть
Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.