Дни грамотного плательщика проведёт в Приангарье Сбербанк

Для жителей городов Приангарья Сбербанк планирует организовать серию Дней грамотного плательщика. Такие мероприятия уже прошли в Иркутске, Братске, Ангарске, а в ближайшее время состоятся и на территории Шелехова.

Дни плательщика проходят в офисах банка с привлечением крупных поставщиков коммунальных услуг. Все желающие в период таких акций имеют возможность в одном месте получить консультации и специалистов ЖКХ, и Сбербанка. Сотрудники организаций поставщиков услуг информируют клиентов о действующих тарифах, суммах их задолженности за коммунальные услуги. Сотрудники банка рассказывают о способах оплаты счетов, а также помогают осваивать современные дистанционные каналы платежей – устройства самообслуживания, интернет-банк, сервис автоплатежа.

– Акция День грамотного плательщика помогает нашим клиентам сориентироваться в различных современных платежных сервисах и научиться существенно экономить при оплате регулярных счетов как деньги, так и время, – отмечает начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения ПАО Сбербанк Ирина Евдокимова. – Приятно отметить, что организации ЖКХ с удовольствием участвуют в наших мероприятиях.

Один из последних Дней плательщика прошел на территории ангарского офиса Сбербанка №8586/0197. В течение дня 130 жителей города узнали о наиболее экономичных и удобных способах оплаты счетов. Консультации провели приглашенные эксперты, в числе которых были представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций, таких как Иркутскэнергосбыт, Ангарский водоканал. В акции приняли участие и сотрудники социальной защиты, они рассказали участникам мероприятия о льготах и субсидиях, касающихся услуг ЖКХ. Поддержку в проведении активности банка оказала администрация города Ангарска, проинформировав жителей об акции.

По информации пресс-центра Байкальского банка Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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