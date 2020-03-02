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Девушка выиграла миллион, обменяв бонусы «Спасибо» Сбербанка на лотерейный билет
Михаил Сеурко   
02 Марта 2020 г.
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Участница бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» из Ленинградской области выиграла в государственную лотерею 1 миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, 20 февраля 2020 года Лилия Газдалеева обменяла бонусы «Спасибо» на промокод лотерейного билета и выиграла в «Гослото «5 из 36» суперприз.

Победительница пользуется программой «Спасибо от Сбербанка» примерно с 2015 года. Бонусы «Спасибо» предпочитает копить, а если списывает, то чаще всего на продукты. Прочитав в интернете, что сейчас можно потратить бонусы и получить шанс стать миллионером, приняла участие в лотерее.

Удачу девушка решила испытать в 11692-м тираже «Гослото «5 из 36»: обменяла 59 бонусов на промокод, который зарегистрировала в мобильном приложении «Столото». Вечером того же дня девушка получила на телефон смс-оповещение о выигрыше, который принес один единственный билет с числами 12, 21, 11, 6, 4 в первом поле и 03 – во втором.

По словам участницы, часть выигранных денег она планирует потратить на путешествия и отправится вместе с супругом туда, где до этого она еще не бывала. Остальные средства положит на банковский депозит и обеспечит стабильное будущее своей молодой семье.

Девушка учится в вузе и работает оператором технических установок на нефтеперерабатывающем заводе. Также подрабатывает официанткой на футбольных матчах. В свободное время победительница занимается вокалом, любит ходить с друзьями в караоке.

По инф. Телеинформа

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