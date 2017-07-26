Байкальский банк закупил больше сотни спецконтейнеров для инкассаторов

За последний период Байкальский банк Сбербанка приобрел более 100 новых спецконтейнеров, которые инкассаторы используют для перевозки денежной наличности и других ценностей. Общее количество устройств на данный момент составляет более 250 штук. Ими оснащены все действующие инкассаторские маршруты, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Любое несанкционированное вскрытие такого спецконтейнера, попытки механического воздействия, применение электромагнитного излучения и химических средств приведут к немедленной активации системы мгновенного окрашивания банкнот несмываемой краской.

– Технологии, которые мы сегодня применяем, делают просто бессмысленным посягательство на перевозимые ценности, – отмечает начальник управления инкассации Байкальского банка ПАО Сбербанк Владимир Буевич. – Сегодня в банке создана комплексная система безопасности средств, доверенных нам клиентами. Все используемые технологии отвечают как российским, так и международным нормам защиты от нападения.

В 2018 году в Байкальском банке Сбербанка также планируется внедрение новой технологии инкассации и доставки денежных средств с использованием DROP-сейфа. Данная технология также исключает возможность противоправных действий со стороны третьих лиц. А внедрение комплексов персонального видеонаблюдения позволит фиксировать происходящее в зоне работы инкассаторов с последующим архивированием данных.

По инф. Телеинформа

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