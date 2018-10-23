Сердечников спасет движение, считают кардиологи

Кардиологи из Университета Альберты в канадском Эдмонтоне рассказали, что нужно делать, чтобы прожить как можно дольше после инфаркта или инсульта, а также при ишемической болезни сердца.
Как сообщается на сайте EurekAlert!, очень полезно совершать хотя бы минимальные движения каждые 20 минут. Исследование показало, что страдающим от сердечных заболеваний необходимо вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут заниматься легкой физической активностью.
Более того, даже просто периодически вставая и прохаживаясь по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день.
В то же время отсутствие активности, по словам ученых, приводит к накоплению в организме холестерина и других вредных жиров.
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