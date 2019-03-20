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Выдающийся или прославленный?
|Конфуцианская притча
|20 Марта 2019 г.
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— Каким должен быть учёный муж, который мог бы называться выдающимся?
— А что, по-твоему, значит «выдающийся»? — спросил Конфуций.
— Всегда быть прославляемым в стране, всегда быть прославляемым в семействе, — ответил Цзычжан.
Учитель возразил:
— Это прославленный, а не выдающийся. А выдающийся бесхитростен и прям, он любит справедливость, вникает в то, что люди ему говорят и изучает выражение их лиц, заботится о том, чтобы поставить себя ниже других. Он непременно будет выдающимся в стране и выдающимся в семействе. Кого же прославляют, тот внешне проявляет человечность, а поступает вопреки ей, и так живёт, не ведая сомнений. Вот он и будет непременно прославляемым в стране и прославляемым в семействе.
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