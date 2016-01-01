В комнате на стене висело старинное Зеркало, оставшееся Девушке в наследство от прапрапрабабушки. Оно было умудрёно виденным и отражённым в нём за многие минувшие годы.

Девушка любила смотреться в Зеркало, прихорашиваться, кокетничать. Конечно, она знала, что молода и хороша собой, и никогда не задумывалась над тем, как будет выглядеть, когда станет бабушкой. Она не знала и знать не хотела, что нужно беречь свою красоту. Поэтому глаза её не знали и не замечали, как время похищало с её лица малюсенькие частички красоты. Она гордилась тем, что её любили, ею восхищались, из-за неё страдали влюблённые молодые люди. Она тоже любила, но любила... себя. Тоже восхищалась, но восхищалась... собой. Вот и на этот раз, перед тем как показаться на улице, она посмотрелась в своё старинное Зеркало, и её охватило сладостное чувство.

— Боже мой, как я прекрасна! Я могу разбить сердце любого молодого человека! — воскликнула она с гордостью и умилением.

И здесь произошло необычное: зеркало заговорило...

— Да, ты прекрасна, давно я это замечаю, — прошептало оно.

Девушка удивилась и, пока соображала, не ослышалась ли она, увидела, как в Зеркале рядом с её отражением появилось лицо бабушки: бабушка вошла в комнату с большим подносом в руках, а на нём лежали фрукты для Девушки.

Девушка оторвалась от Зеркала и, с ужасом глядя на вошедшую старую женщину, подумала: «Неужели я тоже так постарею?! Неужели красоту мою затмят такие же морщины, как у бабушки?!»

И опять услышала она шёпот Зеркала:

— Да, ты постареешь, как твоя бабушка, и твоё прекрасное лицо может измениться ещё больше... — шептало Зеркало спокойно, как сама вечность: беспристрастно, без всякой грусти или злорадства. Оно знало, о чём говорит.

«Как же так?! Не может быть, чтобы угасла моя красота! А бабушка моя, может быть, вовсе никогда и не была молодой и красивой, как я!» — гневно думала Девушка.

— Твоя красота уже начинает угасать, только твои глаза пока этого не видят, — опять шепнуло Зеркало спокойно и невозмутимо.

Девушка от злости готова была разбить Зеркало, которое, оказывается, умеет говорить и ещё смеет предсказывать ей страшное будущее. И в это время произошло две вещи: она только сейчас уловила, как с её прекрасного лица сорвалась и погасла одна малюсенькая искра, а Зеркало шепнуло ей:

— Хочешь увидеть, какой была твоя бабушка в молодости?

В Зеркале лицо бабушки и весь её облик вдруг преобразились: поднос с фруктами несла прекрасная девушка с очаровательными лучистыми глазами, восхитительной улыбкой и прекрасным гибким станом. Длилось видение всего несколько мгновений.

Девушка была поражена: оказывается, её бабушка знала и молодость, и красоту.

— Но куда же тогда ушла её красота?! — недоумевала она.

— Вовнутрь, — сказало Зеркало, — бабушка твоя сохранила свою красоту сполна и даже преумножила её. Она теперь куда более величественна, чем когда-либо, ибо своей красотой и очарованием она украсила сердце и душу свою. Красота её множится и в людях, которые окружают её: искренняя любовь к ней — отражение её красоты.

Девушка глубоко задумалась: значит, красоту можно уберечь, если только сделать её внутренней... Но как?

— Скажи мне, Зеркало, — взмолилась она, — как мне свою внешнюю красоту сделать внутренней?

— Скажу, — шепнуло Зеркало, — неси людям на подносе любовь свою, и тогда сияние твоего прекрасного лица станет сиянием внутренним, ибо облагородятся сердце твоё и душа твоя.

— Внученька, красавица моя, для тебя я эти фрукты собрала в саду: ешь, пожалуйста!

Ласка и забота, заключённые в этих словах, расчувствовали Девушку. Она оторвалась от Зеркала и заглянула в лицо бабушки. Но только сейчас осознала, почему бабушка заботится о людях и молится за всех. Не глазами, а сердцем увидела Девушка всё великолепие внутреннего сияния старой женщины, которая протягивала ей поднос с фруктами. Но на нём Девушка увидела не фрукты, а любовь, светящуюся вечной красотой.

Источник: pritchi.ru

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