Между собравшимися за чаем близкими знакомыми зашла неторопливая беседа о красотах Швейцарии. Кто там бывал, рассказывал о своих впечатлениях, вспоминая места, которые посетил.

Вместе со всеми за столом молча сидел старичок, полностью, казалось бы, погружённый в свои размышления. Зная, что он за свою жизнь объездил немало интересных уголков мира, кто-то спросил:

— А вы какого мнения о Швейцарии?

— Да-да, — ответил старичок, — в Южной Франции очень неплохо...

«...Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим» (Мк. 4:24).

Источник: pritchi.ru

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