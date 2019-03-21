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Беседа о красотах Швейцарии
Христианская притча   
21 Марта 2019 г.
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Между собравшимися за чаем близкими знакомыми зашла неторопливая беседа о красотах Швейцарии. Кто там бывал, рассказывал о своих впечатлениях, вспоминая места, которые посетил.

Вместе со всеми за столом молча сидел старичок, полностью, казалось бы, погружённый в свои размышления. Зная, что он за свою жизнь объездил немало интересных уголков мира, кто-то спросил:

— А вы какого мнения о Швейцарии?

— Да-да, — ответил старичок, — в Южной Франции очень неплохо...

  • «...Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим» (Мк. 4:24).

Источник: pritchi.ru

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