ЖКУ подорожают на 4%

«С 1 июля 2018 г. рост платежа за коммунальные услуги в среднем по стране составит 4%, – сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. – За последние два-три года это одно из самых низких повышений».

Не факт

Максимальный рост тарифов ждёт жителей Якутии (6%) и Башкортостана (5,9%), минимальный – Северной Осетии и Новосибирской области (3%).

Впрочем, муниципальные депутаты имели право превысить пределы, а значит, в отдельных городах и посёлках «коммуналка» может подорожать сильнее. В 2017 году таких муниципалитетов было больше тысячи. В результате вместо планового среднего увеличения по стране на 4% «коммуналка» в 2017 году подорожала на 4,6%, или в два раза больше инфляции.

Кому дадут субсидии?

Если сумма в платёжке за услуги ЖКХ составляет почти четверть дохода, а пенсии или зарплаты перестало хватать на жизнь, обращайтесь за субсидией ЖКХ.

«Не путайте субсидию и льготы по ЖКХ, – говорит исполнительный директор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов. – Льготы предоставляются определённым категориям – ветеранам, инвалидам и т. д., а субсидию может получить любой гражданин. И не важно, где он живёт – в частном доме, в собственной квартире в многоэтажке или снимает соцжильё. Главным критерием получения является доход человека. Федеральное законодательство установило: максимально допустимая доля расходов семьи на оплату ЖКУ не может превышать 22%. Если траты больше, значит, всё, что свыше, должно компенсировать государство в виде субсидии на оплату ЖКУ. По данным Росстата, её получают 3,38 млн семей, а это 6% от всех семей России. У одних субсидия 3 тыс. руб. в месяц, у других – 500 руб. в месяц. Средний размер по стране – 1372 руб. в месяц».

Как рассчитать, положена ли вам помощь государства в оплате «коммуналки»? Можно прикинуть, превышают ваши платежи за квартиру 22% от доходов семьи или нет. Но это будет слишком грубый подсчёт: дело в том, что формула придумана мудрёная, к тому же привязана она к трём региональным нормативам, которые утверждаются местными законами.

Во-первых, региональный закон может снизить максимальный порог всем (как это сделала Москва, где субсидию дают при расходах на ЖКУ свыше 10%) или некоторым категориям граждан. Например, в Смоленской области (и похожий расчёт характерен для многих субъектов) этот порог зависит от среднедушевого дохода в семье (надо сложить все доходы и разделить на количество членов):

если среднедушевой доход до одного прожиточного минимума, максимум расходов семьи на оплату ЖКУ – 5%;

1-1,5 минимума – 12%;



1,5-2 минимума – 15%;

больше двух прожиточных минимумов – 22%.

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