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ЖКХ-2019: лоббируется рост тарифов на 5,7%
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2018 г.
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Министерство энергетики предложило проиндексировать коммунальные тарифы с января 2019 года на 1,7% из-за повышения НДС до 20%, а с июля — еще на 4% в соответствии с инфляцией.

О планах ведомства рассказал во вторник РИА Новости замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко. По его словам, индексация тарифов в 4% с июля предложена «в соответствии с ранее принятыми решениями».

Ранее Минэкономразвития предлагало повысить тарифы в два этапа — на 1,7% с января и на 2,4% с июля, что ниже инфляции.

С 2019 года НДС будет повышен с нынешних 18% до 20%. Ранее ресурсоснабжающие организации просили кабмин учитывать изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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