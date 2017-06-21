Жильцам многоквартирных домов будет проще избавиться от плохих управдомов

Законопроект об упрощении процедуры изъятия многоквартирных домов из управления недобросовестными управляющими компаниями может быть принят уже в ближайшее время, об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пишет "Российская газета".
Как избавиться от плохих управдомов
"В ближайшее время мы планируем принять законопроект, позволяющий изъятие дома из управления при наличии двух грубых нарушений", - отметил Андрей Таманцев, директор департамента ЖКХ министерства на заседании президиума Общественного совета при минстрое.
Введение такого правила дополнительно очистит рынок от недобросовестных управляющих компаний.
Таманцев отметил, что управление домами существенно улучшилось с введением лицензирования. Правда, в процессе перехода на лицензии рынок потерял 13 процентов компаний. Они не смогли подтвердить соответствие лицензионным требованиям. Оставшиеся улучшили качество работы. Это подтвердили данные опросов, 15 процентов респондентов отметили, что качество обслуживания их домов повысилось.
"Благодаря введению лицензирования мы фактически смогли избавиться от двойных квитанций, в отдельных городах удалось полностью очистить сферу от недобросовестных управляющих компаний", - отметил Таманцев.
Многие управляющие компании уже поняли, что дружить с собственниками выгоднее, чем воевать. Доверие со стороны потребителей - это дополнительный ресурс, который позволяет развивать рынок дополнительных услуг.
Также в ближайшее время могут быть приняты новые стандарты сервисного обслуживания собственников жилья. Они прописывают жесткие правила работы аварийно-диспетчерских служб. К примеру, ограничивают время ожидания ответа пятью минутами. Висеть на телефоне часами, чтобы сообщить о проблеме, с утверждением этих правил не придется. Также правила прописывают обязательства диспетчеров по фиксации обращений. Кроме того диспетчерские должны научиться "перезванивать" обратившимся за помощью. На устранение мелких повреждений, к примеру, засоров, управляющим компаниям дадут два часа, а на ремонт аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - не более трех дней.
Время ожидания ответа аварийно-диспетчерской службы ограничат пятью минутами
Управляющим компаниям следует готовиться к росту расходов на содержание диспетчерских служб, отмечает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Она отмечает, что без дополнительных расходов не обойтись, ведь документ предусматривает круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб.
В минстрое отмечают положительные результаты реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Польза от них чувствуется не только в экономии бюджетных средств, но и в сокращении числа аварий на сетях. Так, в регионах, где реализуются концессионные соглашения, в половину сократилось число аварий на сетях теплоснабжения и на 21 процент - на сетях водоснабжения. "На сегодняшний день реализуется более 1,6 тысячи концессионных соглашений в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения. Только за первый квартал этого года заключено 161 соглашение", - отмечает Таманцев.
Изменится с этого года жизнь и за пределами многоквартирных домов. В этом году минстрой приступил к системному формированию комфортной городской среды в городах. Из бюджетов всех уровней на эти цели в 2017 году будет направлено 42 миллиарда рублей, сообщила заместитель директора департамента ЖКХ минстроя Мария Дерунова. Работы по благоустройству, озеленению и ремонту систем освещения, наведению порядка предусмотрены в 1376 муниципалитетах без учета населенных пунктов в регионах-донорах, которые присоединились к программе последними. Поэтому финальная цифра еще вырастет. Уже в этом году качество жизни улучшится для 80 миллионов россиян, в чьих городах отремонтируют дворы, парки и набережные.
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