Врачебная ошибка: красноярская пенсионерка мучилась от боли по вине "наследивших" хирургов

Суд в Красноярске обязал Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 7 выплатить пенсионерке Вере Петровой 500 тысяч рублей за врачебную ошибку.

Как сообщили «Росбалту» в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на адвоката Владимира Васина и юриста Дениса Суханова, в конце марта 2017 года Валентина Петрова находилась на лечении в хирургическом отделении № 1 КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7». Пенсионерке провели операцию, и 5 апреля ее выписали.

По словам Петровой, врачи больницы не реагировали на ее неоднократные жалобы в послеоперационный период на сильные боли в брюшной полости. Лишь в августе 2017 года компьютерная томография выявила в теле женщины 16-миллиметровый хирургический зажим Бильрота.

7 сентября инородное тело было удалено. Оперирующий врач в досудебном порядке выплатил пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате действий врачей больницы № 7 Петровой был причинен вред здоровью.

Только в феврале этого года, после того, как Вера Петрова позвонила на федеральную «горячую линию» «Зоны права» по врачебным ошибкам, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По инф. rosbalt.ru

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