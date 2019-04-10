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Возрастные изменения памяти излечат электричеством. Но пока это лишь исследования
По инф. polit.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Группа под руководством невролога из Бостонского университета Роберта Рейнхарта (Robert Reinhart) продемонстрировала, что возрастные изменения памяти можно замедлить и даже исправить при помощи безвредной формы электрической стимуляции мозга.

Возрастные изменения памяти излечат электричеством. Но пока это лишь исследования

Давно замечено, что кратковременная рабочая память к старости ухудшается. Это происходит даже тогда, когда у человека нет никаких форм старческой деменции. Ученые связывают снижение рабочей памяти с потерей связи между нейронными сетями двух областей мозга: префронтальной и височной. У молодых людей электрическая активность мозга в этих двух зонах имеет тенденцию к ритмической синхронизации, что, по мнению ученых, позволяет обмениваться информацией между ними. У пожилых людей эта синхронизация нарушается.

В нынешнем исследовании 42 человека в возрасте от 20 до 29 лет и 42 человека в возрасте от 60 до 76 лет получали задание, в которых использовалась кратковременная память. Как и ожидалось, пожилые люди справлялись с заданиями хуже. После этого пожилые участники экспериментов прошли 25-минутный сеанс неинвазивной электрической стимуляции мозга, в ходе которого при помощи слабых электрических импульсов должна была восстановиться синхронизация активности между префронтальной и височной корой. После сеанса результаты выполнения тестов улучшились, и теперь пожилые люди справлялись с заданиями не хуже младшей группы. Причем те, кто ранее показывал самые низкие результаты, продемонстрировали самое сильное улучшение. Эффект сохранялся пятьдесят минут.

Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Polit.ru

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