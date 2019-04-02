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Власти опровергают нашествие лис на Москву: "Их просто стало много!"
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
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Власти Москвы прокомментировали данные о нашествии лис на столицу и назвали округа, где они чаще всего были замечены.

Власти опровергают нашествие лис на Москву: "Их просто стало много!"

По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, больше всего лис встречается на юге столицы и юго-востоке.

При этом, как передает агентство «Москва», чиновник подчеркнул, что как такого нашествия лис на город нет. «Они не встречаются на каждом шагу, но их стало намного больше», — добавил глава ведомства, отметив, что власти разработают план действий против увеличения числа лис в городе.

Кульбачевский также напомнил, что лисы могут быть переносчиком бешенства. Он также сообщил, что из-за изменения климата в Москве стали появляться летучие мыши.

По инф. rosbalt.ru

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