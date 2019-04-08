Весна пришла — клещи проснулись, гады такие!..

В России начался сезон активности клещей — и, соответственно, возникла угроза заражения клещевым энцефалитом, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что «клещевой сезон» стартует в начале апреля — с приходом первых теплых дней и активным таянием снега.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что пока количество обращений пострадавших от укусов клещей «не превышает среднемноголетних значений». Не зафиксировано и случаев заражения заболеваниями, которые переносят эти насекомые.

В 2019 году Роспотребнадзор собирается обработать более 350 тысяч гектаров специальными препаратами от клещей. Такая обработка уже начата в регионах, где полностью сошел снег. Кроме того, планируется привить от клещевого энцефалита более 3 млн россиян (пока привиты 800 тысяч человек).

По данным на середину июня 2018 года Роспотребнадзор фиксировал свыше 219 тысяч обращений к медикам в связи с укусами клещей, 83 случая заражения вирусным энцефалитом и 545 случав заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Polit.ru

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