ВДНХ: знаменитый монумент покорителям космоса будет отреставрирован

В Москве планируется провести реставрацию монумента в честь покорителей космоса и памятника Константину Циолковскому на аллее Космонавтов.

Как сообщает портал московской мэрии, разработчика проектно-сметной документации планируется определить по итогам конкурса с ограниченным участием.

«Победителю доверят подготовку проектно-сметной документации для последующей реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Монумент в честь покорителей космоса с памятником К.Э. Циолковскому», — отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Монумент в честь покорителей космоса и памятник Константину Циолковскому был открыт у станции метро «ВДНХ » в Москве 4 ноября 1964 года.

По инф. rosbalt.ru

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