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В столице будут судить трех "псевдокосметологов"
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2018 г.
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Перед судом в Москве предстанут три псевдокосметолога, обвиняемые в оказании медицинских услуг, не отвечающих требования безопасности здоровья потребителей. Об этом «Росбалту» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении так называемого врача-косметолога Натальи Коростелевой, а также Екатерины Егоровой и Саният Яикбаевой», — сказала Юлия Иванова.

По ее словам, женщины оказывали косметологические услуги с 2007-го по 2015 годы, а предъявляемые клиентам дипломы были поддельными.

Следствие установило, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы.

К настоящему моменту уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По инф. rosbalt.ru

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