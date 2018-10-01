В России займутся глубокой переработкой мусора

Результатом переработки мусора станет экологичное топливо назвали «Топал-1″.

На фоне недавней мусорной реформы, стал актуален вопрос переработки отходов. Четкой стратегии что делать с огромным количеством мусора –распределять по полигонам или отправлять на переработку так и не появилось. А если удастся организовать переработку, то как применить вторсырье. Один из вариантов – мусорное топливо.

Сейчас, по данным, предоставленным Национальным бюро по переработке отходов, в России сейчас 20,5 тыс. несанкционированных свалок. Это 1 млн га земли – примерная площадь Кипра или Ливана.

Мнения экспертов разделились – одни голосуют за сжигание мусора – этот процесс проще и дешевле. Другие были чуть дальновиднее и предложили создать отрасль по глубокой переработке отходов.

Начальник Отдела энергоэффективности Контрольного департамента государственной корпорации — Фонда содей­ствия реформированию ЖКХ Андрей Савранский сообщил, что 25% состава бытового мусора – это энергетические компоненты, которые годятся для производства экологичного топлива. Оно способно частично или полностью заместить традиционные мазут или уголь. А самое главное – чтобы перейти на этот вид топлива, котельным требуется минимальная модернизация.

В России уже начато производство отечественного твёрдого альтернативного топлива «Топал-1». Его зарегистрировали в Росстандарте и провели пилотные испытания в Питере. Для топлива разработали специальные котлы с системой дожигания газов и систему фильтрации, которая позволяет снизить вредные выбросы горения до минимальных отметок. Такую котельную, судя по замерам экспертов, можно будет разместить даже в спальных районах.

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Источник: prozkh.ru

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