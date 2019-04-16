В России уточняется программа госгарантий бесплатной медпомощи

Правительство РФ внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ опубликован на сайте кабмина.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация будут проходить, в том числе, в вечерние часы и в субботу. Гражданам предоставят возможность дистанционной записи на медицинские исследования.

Установлены сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи, а также сроки установления диагноза онкологического заболевания — не более 14 календарных дней со дня назначения исследований. «Также установлен срок постановки на учет для диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием — не более трех рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания», — уточняется в тексте.

Нуждающиеся в паллиативной помощи смогут получить ее в любом регионе, вне зависимости от того, где прописаны.

По инф. rosbalt.ru

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